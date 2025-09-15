Gaza, l'emiro del Qatar al-Thani: "Israele vuole assicurarsi che la Striscia non sia più vivibile"

Lo sceicco del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani accusa il governo Israeliano di non essere interessato ai negoziati e di voler solamente rendere Gaza invivibile. “Chi lavora in modo persistente e metodico per assassinare la parte che sta negoziando, intende garantire il fallimento di questi negoziati. E quando (Netanyahu ndr) afferma che il suo obiettivo è la liberazione degli ostaggi, allora significa che questa affermazione è falsa. Liberare soldati e ostaggi non è una delle sue priorità. Per lui i negoziati sono solo una parte della guerra, una tattica politica che accompagna la guerra e un mezzo per accecare l’opinione pubblica israeliana”, ha detto l’emiro all’apertura del vertice arabo di Doha, a pochi giorni dall’attacco di Israele contro i vertici di Hamas in Qatar. “Quando l’opinione pubblica lo mette sotto pressione, invia una delegazione a negoziare. Lo fa con una mano e con l’altra sabota i negoziati. Questo è stato il suo approccio finora. Se fermare la guerra è il prezzo da pagare per liberare gli ostaggi, allora lui non li vuole. Quello che vuole davvero è assicurarsi che Gaza non sia più vivibile prima di sfollarne la popolazione”.