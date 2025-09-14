Israele, Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto a Gerusalemme

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno visitato il Muro Occidentale a Gerusalemme. Rubio è arrivato in Israele mentre il Paese intensificava i suoi attacchi contro la parte settentrionale di Gaza, radendo al suolo un altro grattacielo e uccidendo almeno 12 palestinesi.

Prima del viaggio, Rubio ha dichiarato che avrebbe chiesto ai funzionari israeliani come intendono procedere a Gaza dopo l’attacco sferrato da Israele la scorsa settimana contro gli agenti di Hamas in Qatar, che ha vanificato gli sforzi per mediare la fine del conflitto. La sua visita di due giorni è anche una dimostrazione di sostegno a Israele, sempre più isolato, mentre le Nazioni Unite tengono quello che si prevede sarà un dibattito controverso sull’impegno a creare uno Stato palestinese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si oppone fermamente al riconoscimento di uno Stato palestinese.