Ucraina, Zelensky: "Putin vuole occupare tutto il Paese"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Vladimir Putin vuole occupare tutta l’Ucraina e non si fermerà nemmeno in caso di concessioni territoriali da parte di Kiev. Intervenendo alla conferenza annuale sulla strategia europea di Yalta, il leader di Kiev ha affermato che la macchina da guerra russa è ormai talmente avviata che Putin non può fermarla a meno di un cambiamento radicale dei suoi obiettivi personali. Zelensky ha inoltre sottolineato che lo “scambio di territori” non garantirebbe la pace.