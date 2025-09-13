Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump

Il Regno Unito, in particolare Windsor, si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump, prevista da venerdì 17 a domenica 19 settembre. Ad ospitare l’inquilino della Casa Bianca al Castello di Windsor saranno Re Carlo III e la Regina Camilla.

Si tratta della seconda visita di Stato di Trump nel Regno Unito, evento senza precedenti per un presidente americano. Il leader di Washington sarà accompagnato da sua moglie Melania. La città è decorata con bandiere statunitensi e la polizia sta effettuando controlli. È attesa una grande protesta a Londra il primo giorno. Nel 2019 Trump fu ospitato dalla Regina Elisabetta II. L’invito per questa seconda visita è stato consegnato a mano dal Primo Ministro britannico Keir Starmer durante un incontro alla Casa Bianca a febbraio. Nei pressi del castello è stato esposto da un manifestante un piatto commemorativo satirico con Trump e Jeffrey Epstein.