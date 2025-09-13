Londra, Thames Tideway: il super tunnel che raccoglierà 40 milioni di tonnellate di acque reflue

A Londra è stata completata la più grande ristrutturazione del sistema fognario dall’età vittoriana. Il Thames Tideway è un enorme tunnel che si estende da Beckton fino ad Acton e attraversa la capitale inglese da est a ovest per 25 chilometri. Si trova a oltre 60 metri di profondità sotto il Tamigi ed è stato realizzato per raccogliere il 95% dei 40 milioni di tonnellate di acque reflue che solitamente si riversavano nel fiume inquinandolo. Andy Mitchell, amministratore delegato della società che si è occupata della costruzione, afferma che il Thames Tideway cambierà radicalmente l’ambiente del Tamigi trasformandolo da potenzialmente pericoloso a sano. La speranza è che possa soddisfare le esigenze future della popolazione britannica che secondo il Trust for London conta quasi 9 milioni di persone.