L'appello del direttore d'orchestra israeliano Volkov: "Migliaia di palestinesi uccisi, fermiamo questa follia"

Appello di Ilan Volkov, direttore d’orchestra israeliano, contro la guerra in Medioriente e contro il massacro del popolo della Striscia di Gaza. Il maestro di Tel Aviv ha interrotto la musica ai BBC Proms, alla Royal Albert Hall di Londra e ha detto: “Migliaia di palestinesi innocenti sono stati uccisi. Sfollati ancora e ancora, senza ospedali, senza scuole, senza conoscere quando sarà il prossimo pasto”. “Gli ostaggi israeliani sono tenuti in condizioni inumane da due anni e gli oppositori politici stanno marcendo nelle prigioni israeliane. Israeliani, ebrei e palestinesi non siamo capaci di fermare questo da soli. Vi chiedo, vi imploro tutti di fare qualsiasi cosa sia in vostro potere per fermare questa follia. Ogni piccola azione conta mentre i governi esitano e aspettano”.