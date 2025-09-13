Gaza, Idf a residenti: “Andatevene, intensifichiamo gli attacchi”

L’Idf ha esortato i residenti di Gaza City a lasciare la città affermando che “sta intensificando il ritmo degli attacchi”. “Vi esorto, per la vostra sicurezza” a “trasferirvi immediatamente nella zona umanitaria di Mawasi e nelle aree vuote dei campi profughi centrali”, ha scritto su X il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee, “l’Idf è determinato a sconfiggere Hamas a Gaza City e sta quindi intensificando il ritmo degli attacchi. I tentativi di Hamas di diffondere menzogne e impedirvi di lasciare la città dimostrano la sua volontà di mettere a rischio la vostra vita per la propria sopravvivenza”. Secondo le stime dell’esercito più di 250mila residenti di Gaza City hanno lasciato la città che conta circa un milione di abitanti.

Almeno 11 persone uccise oggi a Gaza

Almeno 11 persone sono rimaste uccise da questa mattina dagli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferisce Al Jazeera. Inoltre, secondo una fonte medica citata dai giornalisti sul campo, le forze israeliane avrebbero sparato contro un gruppo di persone in cerca di aiuto nella zona centrale di Wadi Gaza, uccidendone almeno una e ferendone altre.

Houthi: “Lanciato missile contro siti sensibili a Giaffa”

Il gruppo dei ribelli Houthi dello Yemen, vicino all’Iran, ha affermato di aver condotto un’operazione militare contro “siti sensibili” a Giaffa, nell’area urbana di Tel Aviv. Il portavoce Yahya Saree, citato da Al Jazeera, ha affermato che l’attacco è stato condotto utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2 con testate multiple e che l’operazione “ha raggiunto con successo i suoi obiettivi”. Secondo l’esercito israeliano invece, il missile è stato intercettato con successo. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni, riporta il Times of Israel, ma l’attacco ha fatto scattare le sirene intorno alle 3.45 del mattino a Tel Aviv e in numerose città e comunità nel centro dello Stato ebraico.