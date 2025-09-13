Charlie Kirk, la polizia a casa del killer: portata via l'auto

Le forze dell’ordine indagano sulla residenza dell’uomo dello Utah arrestato per l’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk durante un evento in un campus universitario. Una dichiarazione giurata del tribunale afferma che Tyler Robinson, 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato.

Attualmente è detenuto senza cauzione nella prigione della contea dello Utah, con accuse formali previste all’inizio della prossima settimana. Gli agenti del Federal Bureau of Investigation sono arrivati ​​venerdì a casa di Tyler Robinson, dove hanno sequestrato il suo veicolo. L’arresto di Robinson nella tarda serata di giovedì ha coronato una frenetica ricerca durata un giorno e mezzo.