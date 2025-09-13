Charlie Kirk, la moglie: "Il suo movimento non morirà, non avete idea di cosa avete scatenato"

Dopo l’assassinio di Charlie Kirk e la cattura del presunto killer, parla la vedova dell’attivista scomparso. “A tutti coloro che ascoltano stasera in America, dico che il movimento creato da mio marito non morirà. Non morirà. Mi rifiuto di permettere che ciò accada”. Così Erika Kirk, ha parlato nelle scorse ore in un discorso trasmesso in diretta streaming. La donna ha rivolto parole “ai malfattori responsabili dell’assassinio di mio marito”, anche se non ha nominato specificamente Tyler Robinson, il giovane arrestato per l’omicidio del marito. “Non avete idea del fuoco che avete scatenato in questa moglie. Le grida di questa vedova echeggeranno in tutto il mondo come un grido di battaglia“. Ha ringraziato Trump, dicendo tra le lacrime che suo marito amava il presidente, e ha promesso di mantenere vivo il lavoro del marito, continuando il suo tour dei campus, il programma radiofonico e il podcast.