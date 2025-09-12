Usa, Fox News: “Sentiti spari alla Us Naval Academy”

La United States Naval Academy è in lockdown dopo che un guardiamarina, che era stato espulso dall’istituto, è tornato nel campus armato. Lo hanno riferito a Fox News diverse fonti interne all’accademia navale con sede ad Annapolis, nel Maryland. Si sono uditi degli spari all’interno della Bancroft Hall, che ospita i militari.

L’Academy di Annapolis sta collaborando con le forze dell’ordine locali per rispondere alle segnalazioni di minacce, ha dichiarato in un comunicato il tenente Naweed Lemar. “La base – ha specificato – è stata messa in lockdown per eccesso di cautela. Si tratta di una situazione in evoluzione e forniremo aggiornamenti non appena disponibili”.

L’ingresso della Us Naval Academy. 11 settembre 2025, Annapolis (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Che cosa è la Us Naval Academy

La United States Naval Academy è un college universitario nel quale vengono formati gli ufficiali della United States Navy e dello United States Marine Corps. Il corso ha una durata di quattro anni al termine dei quali si consegue una laurea e il grado di guardiamarina o di sottotenente nel Corpo dei Marines. La base è stata fondata il 10 ottobre 1845 dal Segretario della Marina George Bancroft nella stessa città in cui si trova adesso, Annapolis. Le donne sono state accettate per la prima volta nel 1976, quando il Congresso Usa ne ha autorizzato l’ammissione in tutte le accademie militari. Ad oggi rappresentato oltre il 20% dei cadetti che entrano ogni anno.