Gaza, Tajani: "Riconoscere Stato Palestina? Prima costruirlo, oggi non c'è"

“Il Parlamento Europeo invita i Paesi nell’ottica dei due Stati a riconoscere la Palestina, ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, dipende quali sono i tempi. E bisogna costruirlo prima di riconoscerlo, perché oggi non c’è uno Stato palestinese. Non ci sono i requisiti fondamentali per l’esistenza di uno Stato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli in corso all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli.”Ci sono due realtà che sono Gaza e la Cisgiordania – ha aggiunto Tajani – bisogna riunificarle e noi stiamo lavorando anche con gli altri Paesi arabi per la riunificazione di queste due parti che costituiscono la Palestina. E una volta ricostituita l’unità siamo pronti a riconoscere, a condizione che dalla Palestina venga riconosciuto Israele e che Israele riconosca la Palestina. L’obiettivo è due popoli e due Stati”.