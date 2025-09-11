Charlie Kirk, Fbi: “Assassino si è confuso tra studenti, ha usato un fucile”

Ci sono le prime novità nell’inchiesta sull’omicidio di Charlie Kirk, il giovane attivista di destra ucciso con un colpo di arma da fuoco al collo sparato da lunga distanza nel corso di un comizio nello Utah. Robert Bohls, agente speciale responsabile dell’Fbi ha affermato in conferenza stampa che si ritiene che l’assassino abbia utilizzato un fucile a otturatore girevole-scorrevole ad alta potenza. “Il fucile è stato recuperato in una zona boscosa dove il killer si è dato alla fuga”, ha aggiunto Bohls. L’arma verrà analizzata dal laboratorio dell’Fbi. Gli investigatori hanno anche raccolto “l’impronta delle calzature, l’impronta del palmo della mano e le impronte dell’avambraccio per analizzarle”, ha precisato Bohls.

Le autorità sono inoltre riuscite a seguire i movimenti del killer di Charlie Kirk prima e dopo la sparatoria, fino alla sua scomparsa. Il commissario di polizia dello Utah, Beau Mason, ha affermato in conferenza stampa che l’aggressore è arrivato nel campus della Utah Valley University alle 11.52. Le autorità hanno poi seguito il soggetto lungo le scale e fino al tetto, da dove ha sparato il colpo mortale. Dopo la sparatoria, le autorità hanno seguito i movimenti del killer mentre si spostava dall’altra parte dell’edificio, saltava dal tetto e fuggiva in un quartiere vicino. L’assassino di Kirk “sembra essere un ragazzo dell’età universitaria” e “si è mescolato” alla popolazione studentesca del campus.

Diffuse dall’Fbi le immagini del presunto killer

L’ufficio dell’Fbi di Salt Lake City, nello Utah, ha diffuso su X le immagini della persona sospettata di essere il killer dell’attivista politico conservatore Charlie Kirk, chiedendo l’aiuto del pubblico per la sua identificazione. L’ufficio ha anche diffuso un numero di telefono da chiamare per eventuali segnalazioni.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Su munizioni in fucile killer frasi pro transgender e antifasciste

Gli investigatori hanno trovato munizioni incise con espressioni di ideologia transgender e antifascista all’interno del fucile che le autorità ritengono sia stato utilizzato per l’uccisione di Charlie Kirk. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando un bollettino interno delle forze dell’ordine e una persona a conoscenza delle indagini. Il vecchio modello di fucile da caccia che sarebbe stato usato dal killer è stato rinvenuto nei boschi vicino al luogo della sparatoria di ieri alla Utah Valley University, avvolto in un asciugamano con un bossolo ancora in canna, hanno riferito le fonti. Nel caricatore c’erano anche tre colpi non sparati, tutti con scritte.

Trump: “Kirk era un gigante per lui la Medal of Freedom”

Charlie Kirk era “un gigante della sua generazione” e “un’ispirazione per milioni di persone”. Lo ha detto il presidente Donald Trump all’inizio del suo discorso al Pentagono per il 24esimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre. Il presidente ha annunciato che all’influencer conservatore verrà assegnata postuma la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti.

“Non si può rimpiazzare un Charlie Kirk. Era unico”, ha poi detto Trump parlando brevemente con i giornalisti dopo la cerimonia al Pentagono. Il presidente Usa ha detto che “nel pomeriggio” parlerà con la famiglia dell’influencer conservatore assassinato ieri. Quanto alle indagini e alla ricerca del killer, Trump ha affermato che è in corso una “caccia all’uomo“.