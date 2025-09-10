Ucraina, nuovi raid russi: lanciati 415 droni e oltre 40 missili

Nuovi raid della Russia su diverse zone dell’Ucraina. Secondo le forze di Kiev, Mosca ha lanciato 415 droni, oltre a 42 missili da crociera e un missile balistico. Le difese aeree ucraine hanno intercettato o bloccato 386 droni e 27 missili da crociera. In tutto il Paese è stata dichiarata l’allerta aerea. Esplosioni sono state segnalate a Leopoli, Kiev, Vinnytsia, Rivne, nelle regioni di Zhytomyr, Khmelnytskyi e Ivano-Frankivsk. Una persona è morta e una è rimasta ferita nella regione di Zhytomyr, mentre abitazioni e aziende sono state danneggiate. droni russi hanno ferito tre persone nella regione occidentale ucraina di Khmelnytskyi. Nella regione di Vinnytsia i droni russi hanno danneggiato infrastrutture civili e industriali. Quasi 30 edifici residenziali sono stati danneggiati e una persona è rimasta ferita.