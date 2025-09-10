Raid in Qatar, Netanyahu: "Agito come gli Usa dopo l'11 settembre"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto mercoledì che Israele ha preso di mira i leader di Hamas in Qatar, in modo simile a come gli Stati Uniti hanno perseguito al-Qaeda dopo l’11 settembre. Ha difeso il raid e ha minacciato ulteriori azioni contro il Qatar. “Dico al Qatar e a tutte le nazioni che danno rifugio ai terroristi: o li espellete o li assicurate alla giustizia”, ​​ha detto Netanyahu. “Perché se non lo fate voi, lo faremo noi”.

L’attacco sul territorio di un alleato degli Stati Uniti ha suscitato una diffusa condanna da parte dei Paesi del Medio Oriente e non solo. Ha inoltre segnato una drammatica escalation nella regione e ha rischiato di bloccare i colloqui volti a porre fine alla guerra e a liberare gli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza.