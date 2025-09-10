Proteste in Nepal, l’esercito cerca di ristabilire l’ordine

Soldati armati hanno presidiato nelle scorse ore le strade di Katmandu, capitale del Nepal, ordinando alla popolazione di rimanere a casa nel tentativo di ristabilire l’ordine dopo che decine di migliaia di manifestanti avevano preso d’assalto e incendiato edifici governativi e attaccato politici. I soldati armati a guardia delle principali aree di Kathmandu sembravano dare un certo senso di controllo nella città travolta da violenza e caos nei giorni precedenti.

L’esercito ha annunciato la sera di martedì 9 settembre che le forze di sicurezza erano impegnate a preservare la legge e l’ordine. L’esercito viene raramente mobilitato e finora è rimasto nelle caserme, ma la polizia non è riuscita a controllare la situazione. I soldati hanno imposto il coprifuoco a Kathmandu e hanno controllato veicoli e persone. L’esercito, in una dichiarazione, ha affermato che 21 persone sospettate sono state arrestate con l’accusa di saccheggio. Le proteste di migliaia di giovani contro la corruzione politica sono diventate sempre più violente nei giorni scorsi, con almeno 22 persone e oltre 400 ferite nella repressione delle forze dell’ordine. Le proteste hanno portato alle dimissioni del premier Khadga Prasad Sharma Oli.