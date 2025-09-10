Harris: “Ricandidatura Biden fu un atto di incoscienza”

La decisione di Joe Biden di ricandidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca fu un atto di “incoscienza”. Il duro giudizio è dell’ex vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris, che in un estratto del suo libro ‘107 Days’, pubblicato da The Atlantic, racconta: “E tra tutte le persone alla Casa Bianca, ero nella posizione peggiore per sostenere la tesi che si sarebbe dovuto ritirare. Sapevo che gli sarebbe sembrato incredibilmente egoistico consigliargli di non candidarsi. L’avrebbe considerata pura ambizione, forse una velenosa slealtà, anche se il mio unico messaggio fosse stato: non lasciate che vinca l’altro”.

Il racconto di Kamala Harris

Il racconto di Harris prosegue: “‘È una decisione di Joe e Jill‘. Lo abbiamo detto tutti, come un mantra, come se fossimo stati ipnotizzati. È stata grazia o incoscienza? Col senno di poi, credo sia stata incoscienza. La posta in gioco era semplicemente troppo alta. Questa non era una scelta che avrebbe dovuto essere lasciata all’ego di un individuo, all’ambizione di un individuo. Avrebbe dovuto essere più di una semplice decisione personale”.

Quanto alle ricostruzioni di questi mesi riguardo alla cerchia di Biden e alla loro influenza sulle decisioni dell’ex presidente, Harris scrive: “Molte persone vogliono inventare la storia di una grande cospirazione alla Casa Bianca per nascondere l’infermità di Joe Biden. Ecco la verità, così come l’ho vissuta. Joe Biden era un uomo intelligente, con una lunga esperienza e una profonda convinzione, in grado di svolgere i compiti di presidente”. Biden, scrive Harris, “nel suo giorno peggiore, era più informato, più capace di giudizio e molto più compassionevole di Donald Trump nei suoi giorni migliori. Ma a 81 anni, Joe si era stancato. È stato allora che la sua età si è manifestata con inciampi fisici e verbali”.

Harris ha annunciato il mese scorso che avrebbe intrapreso un tour promozionale in 15 città, tra cui Regno Unito e Canada, per “107 Days”. Il libro, che racconta la sua breve corsa alla Casa Bianca, sarà nelle librerie a partire dal 23 settembre.