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domenica 19 aprile 2026

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Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di Germania

Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di Germania
Abbraccio di gruppo per i giocatori del Bayern Monaco, reduci dal trionfo per 4-2 contro lo Stoccarda che segna anche la vittoria della 35esima Bundesliga. (Photo by: Goldberg/picture-alliance/dpa/AP Images)
Redazione
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Per i bavaresi si tratta del 35esimo campionato vinto

Il Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta.

Dopo la sconfitta di ieri del Borussia Dortmund con l’Hoffenheim, ai bavaresi bastava un punto per aggiudicarsi il campionato. Ma gli uomini di Kompany non si sono accontentati, superando lo Stoccarda per 4-2 con le reti di Guerreiro, Jackson, Davis e Kane, mentre per gli ospiti ha segnato Fuhrich e Andres.

Nell’altro match sin qui disputato oggi in Bundesliga, il Friburgo ha superato per 2-1 l’Heidenheim.

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