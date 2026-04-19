Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di Germania

Il Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta.

Dopo la sconfitta di ieri del Borussia Dortmund con l’Hoffenheim, ai bavaresi bastava un punto per aggiudicarsi il campionato. Ma gli uomini di Kompany non si sono accontentati, superando lo Stoccarda per 4-2 con le reti di Guerreiro, Jackson, Davis e Kane, mentre per gli ospiti ha segnato Fuhrich e Andres.

Nell’altro match sin qui disputato oggi in Bundesliga, il Friburgo ha superato per 2-1 l’Heidenheim.