Droni russi in Polonia, il tetto di una casa distrutto

Mercoledì la Polonia ha dichiarato che diversi droni russi sono entrati nel suo territorio nel corso di diverse ore e sono stati abbattuti con l’aiuto degli alleati della NATO, descrivendo l’incursione come un “atto di aggressione” compiuto durante un’ondata di attacchi russi contro l’Ucraina. Nelle immagini i danni al tetto di un edificio colpito.

La Polonia ha dichiarato che alcuni dei droni provenivano dalla Bielorussia, dove le truppe russe e bielorusse hanno iniziato a radunarsi per le esercitazioni militari che inizieranno venerdì.