Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 10 settembre 2025

Ultima ora

Droni russi in Polonia, il tetto di una casa distrutto

Mercoledì la Polonia ha dichiarato che diversi droni russi sono entrati nel suo territorio nel corso di diverse ore e sono stati abbattuti con l’aiuto degli alleati della NATO, descrivendo l’incursione come un “atto di aggressione” compiuto durante un’ondata di attacchi russi contro l’Ucraina. Nelle immagini i danni al tetto di un edificio colpito.

La Polonia ha dichiarato che alcuni dei droni provenivano dalla Bielorussia, dove le truppe russe e bielorusse hanno iniziato a radunarsi per le esercitazioni militari che inizieranno venerdì.