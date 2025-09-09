Londra, protesta contro la vendita di armi a Israele

Manifestanti, contrari alla vendita di armi a Israele, hanno tentato di bloccare l’accesso alla sede di una fiera internazionale dedicata alla difesa a Londra. La polizia e la sicurezza sono intervenute per creare un corridoio sicuro per i delegati, allontanando poi con la forza i dimostranti di un paio di centinaia di metri dal luogo dell’evento. Questa settimana sono attesi fino a 45.000 delegati provenienti da 90 paesi nell’arena nella zona est della capitale inglese, dove oltre 1600 espositori presenteranno le ultime novità in fatto di armi e sistemi di difesa.