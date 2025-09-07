Ucraina, la Russia attacca Kiev con 800 droni e 13 missili: le immagini delle macerie

Nell’attacco russo che nella notte ha colpito diverse città ucraine sono stati lanciati oltre 800 droni e 13 missili. A riferirlo è l’Aeronautica militare Ucraina sui social, parlando di un attacco record. In totale, le truppe radiotecniche dell’Aeronautica hanno rilevato 818 mezzi d’assalto aereo: 805 droni di diversi tipi, 9 missili Iskander-K e 4 missili balistici Iskander-M. Secondo i dati preliminari, le difese aeree ucraine hanno abbattuto o soppresso 751 obiettivi aerei. Nelle immagini, i danni subiti da un edificio residenziale.