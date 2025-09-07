Ucraina, attacco russo su Kiev: colonna di fumo da edificio governativo

Un attacco con droni e missili russi domenica sulla capitale dell’Ucraina, Kiev, ha ucciso almeno due persone e colpito un importante edificio governativo. Un pennacchio di fumo sale dal tetto dell’edificio del gabinetto dei ministri di Kiev, ma non è chiaro se il fumo sia il risultato di un attacco diretto, che segnerebbe un’escalation nella campagna aerea della Russia.

La Russia finora ha evitato di prendere di mira gli edifici governativi nel centro della città. L’edificio è la sede del gabinetto ucraino e ospita gli uffici dei suoi ministri. La polizia ha bloccato l’accesso all’edificio all’arrivo dei camion dei pompieri e delle ambulanze. Funzionari ucraini hanno detto che due persone sono state uccise e 15 ferite nell’attacco. Tra le vittime c’è un bambino di 1 anno, il cui corpo è stato tirato fuori dalle macerie dai soccorritori, ha detto Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione comunale di Kiev.