Thailandia, Charnvirakul è il nuovo premier: le immagini della cerimonia di nomina

Anutin Charnvirakul, politico noto soprattutto per aver condotto con successo una campagna a favore della depenalizzazione della cannabis in Thailandia, è diventato primo ministro del Paese dopo aver ricevuto l’approvazione reale domenica, due giorni dopo essere stato scelto dal Parlamento a seguito di un’ordinanza del tribunale che ha destituito il suo predecessore. Il 58enne è succeduto a Paetongtarn Shinawatra del partito Pheu Thai, destituita la scorsa settimana dopo che un tribunale l’ha giudicata colpevole di violazioni etiche. Il nuovo primo ministro thailandese aveva ricoperto la carica di vice primo ministro e ministro dell’Interno nel governo di Paetongtarn, ma recentemente si era dimesso dalle sue cariche e aveva ritirato il suo partito dalla coalizione di governo. Anutin ha ricevuto la lettera di nomina durante una cerimonia presso la sede del suo partito Bhumjaithai a Bangkok, alla quale hanno partecipato i membri di spicco dei partiti che dovrebbero entrare a far parte della sua coalizione di governo. Indossavano le uniformi bianche dei funzionari pubblici utilizzate per le cerimonie reali e di Stato.