Gaza, grande manifestazione in Cile per la fine della guerra

Migliaia di manifestanti si sono riuniti sabato sera nella capitale del Cile, Santiago, per mostrare solidarietà al popolo palestinese e chiedere la fine della guerra tra Israele e Hamas. Santiago si è unito alla Giornata Mondiale di Azione per la Palestina, durante la quale sono state sventolate bandiere ed è stato spiegato un enorme striscione con la scritta “Il Cile è antisionista”.

I manifestanti si sono radunati fuori dalla stazione della metropolitana Inés de Suárez, sventolando bandiere palestinesi e lanciando razzi. Il Cile ospita la più grande comunità palestinese al di fuori del mondo arabo, composta da discendenti di diverse diaspore che iniziarono ad arrivare nel Paese tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Molti si identificano prima come palestinesi e poi come cileni, nonostante siano nati sul suolo sudamericano.