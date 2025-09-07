Chicago, migliaia in piazza contro il piano di controllo dell'immigrazione di Trump

A Chicago migliaia di persone sono scese a protestare in strada, prima che le autorità federali dessero il via a un’importante operazione di controllo dell’immigrazione su ordine del presidente Donald Trump.

Il piano di Trump di inviare truppe della Guardia Nazionale e agenti dell’immigrazione a Chicago, ha messo in allarme molti residenti latinoamericani. Oltre a inviare truppe a Los Angeles a giugno, Trump le ha schierate il mese scorso anche a Washington. I leader statali e cittadini di Chicago hanno dichiarato che intendono citare in giudizio l’amministrazione Trump.