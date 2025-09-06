Russia, Trump: "Deluso da Modi, non mi piace ciò che sta facendo"

Donald Trump critica l’India per aver deciso di continuare a comprare petrolio dalla Russia. “Sono rimasto molto deluso e gliel’ho fatto sapere. Abbiamo imposto all’India una tariffa molto alta, del 50%“, ha detto il presidente americano dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

“Mi trovo molto bene con Modi, fantastico, un ottimo primo ministro, sarò sempre suo amico ma non mi piace quello che sta facendo in questo momento. Tuttavia Usa e India hanno un rapporto speciale, non c’è nulla di cui preoccuparsi”, ha aggiunto il leader di Washington.