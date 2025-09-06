India, a Mumbai il gran finale della festa di Ganesha

I fedeli indù a Mumbai hanno salutato Ganesha, il popolare dio indù dalla testa di elefante, al termine di una festa di dieci giorni per celebrare la sua nascita. Una folla immensa di devoti ha danzato seguendo gigantesche statue di Ganesha che sono state portate in processione per le strade prima della loro immersione rituale in mare, simbolo del ritorno del dio nella sua dimora mitica. Durante la festa annuale le famiglie indù venerano Ganesh – il dio della conoscenza, della saggezza e della buona fortuna – nelle loro case e collettivamente agli angoli delle strade. Tutte le preghiere indù iniziano con un’invocazione a Ganesh, che secondo i credenti ha il potere di rimuovere tutti gli ostacoli.