Vaccini, Kennedy Jr. al Senato Usa accusato di essere un "ciarlatano"

In uno scambio con il senatore Mark Warner su quanti americani sono morti a causa del Covid-19, il Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. ha affermato che nessuno lo sa a causa della mancanza di dati governativi. “Non credo che nessuno lo sappia, perché c’era così tanto caos di dati che usciva dal CDC e c’erano così tanti incentivi perversi”, ha detto. Ma questi dati sono facilmente accessibili. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e la Worth Health Organization, circa 1,2 milioni di americani sono morti a causa del virus. Warner ha dato apertamente a Kennedy dell’”ignorante”.

Nella stessa audizione la senatrice democratica Maria Cantwell ha definito Kennedy un “ciarlatano”.