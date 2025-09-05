Ucraina, Tajani: "Lavorare a pace senza provocare reazione negativa Putin"

(LaPresse) – “La miglior proposta in campo che non creerebbe nessuna tensione con Mosca, è quella di avere un trattato che garantisca un’azione di mutuo soccorso in caso di attacco, modello art. 5 della Nato, con il coinvolgimento degli Stati Uniti che potrebbero garantire la protezione aerea”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum Ambrosetti organizzato da The European House a Cernobbio. ”Noi siamo disposti come Italia a formare e addestrare truppe fuori dall’Ucraina, non riteniamo utile inviare truppe italiane ma anche Polonia e Germania sono d’accordo. Dobbiamo lavorare per raggiungere un accordo che garantisca la sicurezza, senza provocare reazione negative da parte di Putin”.