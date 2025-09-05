Terremoto in Afghanistan, la Russia invia aiuti umanitari

La Russia ha inviato aiuti umanitari in Afghanistan venerdì dopo il forte terremoto che ha causato centinaia di vittime. Il terremoto superficiale, di magnitudo 6.0, ha colpito domenica scorsa la remota e montuosa parte orientale dell’Afghanistan, radendo al suolo villaggi e intrappolando le persone sotto le macerie.

Centinaia di corpi sono stati recuperati dalle case dei villaggi di montagna, portando il bilancio delle vittime a oltre 2.200, ha detto giovedì un portavoce del governo talebano. Secondo una valutazione pubblicata giovedì dall’organizzazione benefica Islamic Relief, circa il 98% degli edifici nella provincia di Kunar sono stati danneggiati o distrutti. L’Afghanistan ha chiesto aiuto alla Russia all’inizio di questa settimana, secondo l’inviato speciale del presidente Vladimir Putin per l’Afghanistan, Zamir Kabulov. Un aereo cargo del Ministero russo delle Emergenze ha consegnato venerdì a Kabul 20 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui farina, olio e carne in scatola.