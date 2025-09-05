Due caccia venezuelani sorvolano navi Usa: le immagini dell'area delle operazioni

Due aerei militari venezuelani hanno sorvolato una nave della Marina statunitense in acque internazionali, in una mossa che il Pentagono ha definito “altamente provocatoria“.

“Due aerei militari del regime di Maduro hanno sorvolato una nave della Marina statunitense in acque internazionali. Questa mossa altamente provocatoria è stata progettata per interferire con le nostre operazioni antidroga e antiterrorismo”, ha dichiarato il Dipartimento della Difesa in una dichiarazione su X. Un funzionario della difesa, che ha parlato in condizione di anonimato, ha confermato che due aerei da combattimento F-16 venezuelani hanno sorvolato il cacciatorpediniere, che fa parte di un gruppo di almeno sette navi da guerra statunitensi che sono state schierate nell’area come parte di una missione per combattere il traffico di droga. “Si consiglia vivamente al cartello che gestisce il Venezuela di non intraprendere ulteriori azioni per ostacolare, scoraggiare o interferire con le operazioni antidroga e antiterrorismo condotte dalle forze armate statunitensi”, si legge ancora nel post del Dipartimento della Difesa Usa.