Cina-Nord Corea: le immagini dell'incontro tra Xi e Kim

Il presidente cinese Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong Un hanno promesso sostegno reciproco e maggiore cooperazione durante i colloqui a Pechino dopo la commemorazione della fine della Seconda guerra mondiale, secondo quanto riferito dai media statali dei due Paesi. Xi e Kim, insieme agli alti funzionari dei loro Paesi, si sono incontrati giovedì nella Grande Sala del Popolo di Pechino, il giorno dopo che Kim aveva partecipato alla parata militare cinese insieme ad altri leader stranieri, tra cui il presidente russo Vladimir Putin. Kim sta facendo uno dei rari viaggi fuori dalla Corea del Nord. Xi ha sottolineato la “tradizionale amicizia” tra Cina e Corea del Nord e si è impegnato a consolidare e rafforzare le relazioni, secondo l’emittente statale cinese CCTV.