Portogallo, deraglia la funicolare a Lisbona: 15 morti e 20 feriti

E’ di 15 morti e 20 feriti il bilancio delle vittime del deragliamento dell’Elevador da Gloria, la funicolare di Lisbona. Lo confermano fonti di polizia a Diario de Noticias. L’Elevador da Gloria, in grado di trasportare fino a 42 persone, è uno dei simboli della città ed è molto popolare tra i turisti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18. Al momento non sono note le cause del deragliamento, che si è verificato mentre il mezzo scendeva dal Miradouro de Sao Pedro de Alcantara in direzione di Praça dos Restauradores. La funicolare, inaugurata il 24 ottobre 1885, è composta da due vetture, collegate da un cavo sotterraneo, che salgono e scendono in maniera alternata e simultanea lungo due binari paralleli. Nel febbraio 2002 è stata classificata come monumento nazionale.