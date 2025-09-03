Pechino, il saluto e l'abbraccio tra Putin e Kim Jong-un

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-Un hanno scambiato parole cordiali al termine dei colloqui bilaterali tenutisi a Pechino, a margine della celebrazione dell’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Putin ha invitato Kim a visitare nuovamente la Russia, dopo la sua ultima visita nel Paese nel 2023.

Kim ha augurato a Putin buona salute e buona fortuna nel suo lavoro. I due leader si sono incontrati formalmente nella Guesthouse di Diaoyutai dopo aver partecipato alla parata militare a Pechino alla presenza del presidente cinese Xi Jinping. Putin e Kim si sono recati ai negoziati nella stessa auto.