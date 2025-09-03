Inondazioni in Croazia, colpite diverse città costiere

Diverse città costiere della Croazia sono state colpite da inondazioni a causa di violente tempeste e forti piogge.

Le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito in particolare le zone di confine tra Slovenia e Croazia, in particolare la penisola istriana. Nella città croata di Novigrad, una casa di riposo, una scuola elementare e un palazzetto dello sport sono stati allagati. Molti residenti, insieme ai servizi di emergenza, hanno aiutato a riparare i danni.