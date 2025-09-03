Cisgiordania, Israele dichiara ‘terreno statale’ 45 ettari. A Gaza altri 6 morti di fame – La diretta di oggi 3 settembre

Prosegue l’offensiva di Israele a Gaza, e il tentativo di espansione in Cisgiordania. Il dipartimento per l’amministrazione civile del ministero israeliano della Difesa ha dichiarato “terreno statale” circa 45 ettari di terra adiacenti all’avamposto illegale di Havat Gilad nella Cisgiordania settentrionale, il che significa che saranno disponibili per lo sviluppo di insediamenti e infrastrutture. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che il terreno faceva precedentemente parte dei terreni amministrativi dei vicini villaggi palestinesi di Jit, Tell e Fara’ata, sebbene non sia di proprietà privata. Chiunque rivendichi la proprietà privata del terreno può presentare ricorso contro la decisione entro 45 giorni dalla dichiarazione, che è stata approvata il 1° settembre.

Nonostante il terreno dichiarato da Israele come proprietà dello Stato probabilmente non sia di proprietà privata, i confini della nuova area di proprietà dello Stato sono tracciati in modo tortuoso e includono ‘isole’ di terreno che potrebbero essere di proprietà privata palestinese. Nel 2018 il governo ha dichiarato la sua intenzione di legalizzare Havat Gilad, ma a causa delle rivendicazioni dei palestinesi locali che sostengono di essere proprietari dei terreni su cui è stato costruito l’avamposto, gli sforzi per legalizzarlo sono falliti. L’organizzazione Peace Now, che si batte contro gli insediamenti, sottolinea che i residenti dell’avamposto hanno cercato di sostenere che il terreno sia stato acquistato legalmente, ma non sono stati in grado di provarlo, ad eccezione di un unico appezzamento su decine su cui sorge l’avamposto. La grande maggioranza dei terreni dichiarati statali dall’amministrazione civile si trova circa un chilometro a sud di Havat Gilad. Peace Now sostiene che la dichiarazione dei terreni sarà quindi utilizzata per espandere l’avamposto senza che le abitazioni originali vengano demolite.