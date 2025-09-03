Cina, Xi Jinping: "Il mondo deve scegliere ancora tra pace e guerra"

“Oggi, l’umanità si trova nuovamente di fronte alla scelta tra la pace o la guerra, tra il dialogo o lo scontro”. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping aprendo la parata militare a Pechino per commemorare l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. “Il popolo cinese si schiera fermamente dalla parte giusta della storia e del progresso della civiltà umana”, ha aggiunto Xi, “aderisce al percorso dello sviluppo pacifico e lavora fianco a fianco con i popoli di tutti i paesi per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”.