Cina, a Pechino sfilano nuove armi davanti a Putin e Kim Jong-un

Missili, aerei da combattimento e altri equipaggiamenti militari cinesi – alcuni mostrati al pubblico per la prima volta – hanno sfilato nella grande parata militare a Pechino che celebra l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia, oltre al presidente cinese Xi Jinping, erano presenti il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Tra il pubblico c’erano anche circa due dozzine di leader stranieri provenienti da Paesi che cercano di migliorare o mantenere le relazioni con il governo di Pechino. Nel corso della parata, sono state esposte armi strategiche terrestri, navali e aeree, equipaggiamenti avanzati per la guerra di precisione e droni.

Aerei da guerra ed elicotteri hanno volato in formazione nei cieli. È stata la prima grande parata militare in Cina dal 2019, in occasione del 70° anniversario della fondazione della Cina comunista.