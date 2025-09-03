Australia, scarti alimentari diventano dolci: "L'obiettivo è ridurre gli sprechi"

Scarti alimentari trasformati in dolci per limitare lo spreco. È l’idea del panettiere di Bridgetown Will Grothum. L’uomo di origini tedesche riempie i suoi scaffali con prodotti realizzati con materie prime imperfette o non perfette. “L’obiettivo è sempre quello di ridurre al minimo lo spreco alimentare, quindi tutto ciò che vedete sugli scaffali, i condimenti dolci e salati, il pane, i dolci, tutto ciò che vedete sugli scaffali, deve sempre contenere un alimento che altrimenti sarebbe andato sprecato”, ha affermato Grothum. La sua missione di evitare che il cibo vada sprecato è un lavoro di squadra. E per farlo sta collaborando con gli agricoltori del sud-ovest per dare una seconda vita ai prodotti di seconda scelta.