Alluvioni in Pakistan, i soccorritori utilizzano i droni per trovare sopravvissuti

I soccorritori della provincia del Punjab, nel Pakistan nordorientale al confine con l’India, hanno utilizzato i droni per trovare le persone bloccate sui tetti a causa delle massicce inondazioni, mentre il governo ha ampliato le sue operazioni di soccorso con oltre 900.000 persone evacuate da oltre 3.100 villaggi. Anche oltre 600.000 animali da fattoria sono stati portati in salvo.

Le autorità affermano che il Punjab, la provincia più popolosa del Paese, sta affrontando le sue più grandi inondazioni mai registrate. Il Dipartimento Meteorologico del Pakistan ha lanciato l’allarme per ulteriori forti piogge nei distretti del Punjab e in altre parti del Paese, dove settimane di precipitazioni superiori alla norma e il rilascio di enormi volumi d’acqua dalle dighe nella vicina India, la scorsa settimana, hanno causato lo straripamento dei fiumi nelle regioni più basse.

Le autorità del Punjab affermano di aver allestito più di 1.000 campi di soccorso, ma i dati governativi mostrano che solo circa 36.550 sfollati sono ospitati al loro interno.