Guerra a Gaza, le notizie in diretta del 1° settembre: 17 morti in attacchi Idf

Netanyahu ha respinto la richiesta di voto per l’accordo sugli ostaggi

L’esercito israeliano continua la propria offensiva a Gaza City dove nelle ultime ore, secondo il ministero della Salute palestinese nella Striscia, sono almeno 17 i palestinesi uccisi nelle ultime ore. Nel frattempo, stando a quanto riporta Channel 13, Netanyahu ha respinto la richiesta di voto per l’accordo sugli ostaggi.