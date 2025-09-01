Guerra a Gaza, le notizie in diretta del 1° settembre: 17 morti in attacchi Idf

L’esercito israeliano continua la propria offensiva a Gaza City dove nelle ultime ore, secondo il ministero della Salute palestinese nella Striscia, sono almeno 17 i palestinesi uccisi nelle ultime ore. Nel frattempo, stando a quanto riporta Channel 13, Netanyahu ha respinto la richiesta di voto per l’accordo sugli ostaggi.
Un documento classificato delle Forze di difesa israeliane (Idf) diffuso all’interno dell’esercito ha concluso che l’operazione ‘Carri di Gedeone’ (nome dato dall’esercito alla grande offensiva lanciata contro Hamas a maggio e conclusasi il mese scorso) non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi principali. Il documento, parzialmente pubblicato dal notiziario di Channel 12, come riporta Times of Israel, afferma fermamente che l’operazione non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi: rovesciare Hamas e liberare gli ostaggi. Il materiale è stato distribuito la scorsa settimana dal Centro Informazioni Operative delle forze di terra dell’Idf ed è già stato visionato da diverse brigate, secondo l’emittente. Gli ufficiali che hanno esaminato il documento avrebbero espresso preoccupazione perché preannunciava un imminente attacco delle Idf a Gaza City e dubitavano che l’esercito avesse tratto le lezioni necessarie in vista della nuova offensiva, nome in codice ‘Carri di Gedeone II‘.
Le Forze di Difesa israeliane hanno espresso sostegno a un accordo per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas durante la discussione del gabinetto politico-di sicurezza di ieri sera, ma il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiarito nuovamente: non c’è alcun accordo all’ordine del giorno. Lo riporta Channel 13. Il Quartier Generale delle Famiglie per il Ritorno dei Rapiti ha risposto: “Netanyahu, il padre della teoria delle percosse, il fondatore del metodo di selezione, si oppone al metodo da lui avviato e all’accordo che ha già approvato. La verità è venuta a galla: questa non è una strategia negoziale, è una strategia per calpestare e seppellire l’accordo. Netanyahu sta sacrificando i rapiti e i soldati sull’altare della sua sopravvivenza politica, mentre sul tavolo c’è una proposta reale, che Hamas ha approvato, e che potrebbe diventare la bozza di un accordo che restituirà l’ultimo rapito e porrà fine alla guerra”.
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso ieri un militante di Hezbollah in un attacco nella regione di Nabatieh, nel Libano meridionale. L’esercito afferma che l’agente è stato preso di mira in un sito “importante” per il gruppo terroristico, riporta Times of Israel. L’Idf afferma che il terrorista stava agendo in violazione dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto a novembre tra Israele e Libano. Il governo libanese ha accettato il mese scorso di procedere con un piano sostenuto dagli Stati Uniti per il disarmo di Hezbollah da parte dell’esercito libanese, sebbene il gruppo terroristico abbia promesso di resistere.
17 palestinesi sono stati uccisi nei raid aerei israeliani in diverse zone di Gaza dall’alba di oggi, ha riferito Al Jazeera Arabic, citando fonti ospedaliere. Il ministero della Salute palestinese nella Striscia di Gaza ha dichiarato che il bilancio delle vittime dall’inizio della guerra israeliana nell’ottobre 2023 è salito a 63.459, mentre più di 160.256 persone sono rimaste ferite. Gli ospedali di Gaza hanno registrato domenica sette nuovi decessi a causa della carestia causata dal blocco israeliano degli aiuti essenziali, durato mesi. Questo porta il numero totale di decessi per malnutrizione a 339, di cui 124 bambini. L’ufficio stampa del governo di Gaza ha dichiarato che il numero di giornalisti uccisi nella guerra di Israele contro Gaza è salito a 247 dopo la morte del giornalista Islam Abed, avvenuta domenica
Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha annunciato di aver presentato al governo un piano contro la Global Sumud Flotilla secondo cui tutti gli attivisti arrestati saranno detenuti nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per i terroristi, in condizioni rigorose solitamente riservate ai prigionieri di sicurezza. Lo riporta il Jerusalem Post. Secondo Ben Gvir la flottilla, nonostante le sue dichiarate intenzioni umanitarie, rappresenta un tentativo di minare la sovranità di Israele e di sostenere Hamas a Gaza. “Il piano proposto stabilisce misure volte a rafforzare la posizione incrollabile di Israele nel salvaguardare i propri confini e garantire la sicurezza nazionale”, ha affermato. “Non permetteremo che chi sostiene il terrorismo viva nell’agiatezza. Dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni”, ha aggiunto.
“Il dibattito sterile lo lasciamo agli altri. Noi per aiutare il popolo palestinese ci muoviamo su fatti concreti e continueremo a farlo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’intervista al Messaggero. “Siamo il quarto Paese al mondo, dopo Qatar, Arabia Saudita ed Egitto, per minori portati in salvo da Gaza: ne abbiamo fatti uscire 181. Più di tutti gli altri Paesi europei messi insieme”, rivendica. Intanto nella Striscia si continua a morire, alcune stime parlano di oltre 120 bambini deceduti per malnutrizione. “E questo è inaccettabile – commenta Tajani – l’Italia sta facendo di tutto per alleviare le sofferenze dei civili, sulle quali anche Hamas ha delle responsabilità. Grazie al progetto Food for Gaza dal 7 ottobre abbiamo fatto entrare nella Striscia oltre 200 tonnellate di beni alimentari. Lavoriamo in continuazione con la nostra Unità di crisi, con la protezione civile e la Difesa per altre evacuazione di minori e dei loro familiari e contiamo di farne arrivare ancora molti. Non è facile. Ma tutto questo non si potrebbe fare se tagliassimo i ponti con Israele”. Sull’ipotesi di sanzioni per Tel Aviv o per i singoli ministri del governo Netanyahu, Tajani spiega: “La nostra linea, che ho condiviso col ministro degli esteri tedesco Wadephul sabato a Copenaghen, è che bisogna sanzionare i coloni violenti che in Cisgiordania attaccano anche i cristiani. E questo è gravissimo, non perché le loro vite valgano di più, ma perché i cristiani rappresentano un elemento di dialogo: colpire le loro comunità e le loro chiese vuol dire ridurre la possibilità di arrivare alla pace”. Tajani, poi, definisce un “errore” negare, da parte degli Stati Uniti, “non concedere il visto al leader dell’Anp Abu Mazen per parlare alle Nazioni Unite. Bisogna continuare ad avere un interlocutore nel mondo palestinese e non può essere che l’Anp”. Quanto al piano di una Gaza “riviera” del Medioriente, per Tajani è “un libro dei sogni. Magari si potesse trasformare Gaza nella Costa Azzurra, invece del luogo di una carneficina. Ogni piano può essere interessante ma la prima cosa da fare è un cessate il fuoco”.