Ucraina, Zelensky: "Indagine per l'uccisione dell’ex presidente del parlamento Andriy Parubiy"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’uccisione di Andriy Parubiy, ex presidente del parlamento e noto politico filo-occidentale, assassinato con un colpo d’arma da fuoco nella città di Leopoli. Zelensky ha dichiarato nel suo discorso serale che “il crimine, purtroppo, è stato accuratamente pianificato”, ma che “si stanno facendo tutti gli sforzi per risolvere il caso”. Ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Parubiy, promettendo che ogni informazione verrà comunicata tempestivamente al pubblico. Non si conoscono ancora dettagli sull’autore o sulle motivazioni dell’omicidio.

Parubiy, 54 anni, era originario della regione di Leopoli. Aveva partecipato alla Rivoluzione Arancione del 2004 e guidato unità di autodifesa durante le proteste di Maidan nel 2014, che portarono alla destituzione del presidente filo-russo Viktor Yanukovych. Fu presidente del parlamento dal 2016 al 2019.