Selam e Lucy sbarcano in Europa: i fossili più famosi del mondo in mostra a Praga

I fossili paleoantropologici più famosi al mondo hanno viaggiato in Europa per la prima volta. Lucy e Selam sono arrivate dall’Etiopia e ora sono esposte al Museo Nazionale di Praga.

Lucy è un primate estinto, un primo ominide, scoperto nel 1974. La sua scoperta fu particolarmente significativa perché le sue ossa mostrano segni di bipedismo, una caratteristica distintiva dell’evoluzione umana. Nel 2000 furono ritrovati nei dintorni i resti fossili di un bambino della stessa specie, chiamato Selam.

Ora entrambi gli esemplari di Australopithecus afarensis sono nella capitale ceca, visibili a tutti. L’esposizione fa parte della nuova mostra permanente “People and Their Ancestors”, che ripercorre l’evoluzione dell’uomo negli ultimi quasi sette milioni di anni. I visitatori possono ammirare vari fossili, modelli di Lucy e Selam e reperti che illustrano come gli esseri umani si siano evoluti.