Lady Diana, le immagini dopo lo schianto che la uccise 28 anni fa

Ventotto anni fa la morte di Lady Diana, Diana Spencer, in un incidente d’auto a Parigi. Il 31 agosto 1997 milioni di persone in tutto il mondo si svegliarono sotto shock alla notizia che Diana era morta. Dopo aver lasciato il Ritz Paris con Dodi Fayed, la sera del 30 agosto, la sua Mercedes, inseguita dai paparazzi, si schiantò contro un pilastro di cemento nel tunnel del Pont de l’Alma mentre viaggiava a oltre 100 km/h. La principessa, che aveva 36 anni, morì nelle prime ore del mattino. Dodi Fayed e il loro autista Henri Paul morirono anch’essi. La sua guardia del corpo, Trevor Rees-Jones, rimase ferita ma sopravvisse.

Seguirono i funerali in diretta televisiva, con i figli commossi e disperati in primo piano.