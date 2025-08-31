Gambia: a Tanji la 'guerra del mare' tra pescatori e navi straniere

Tanji, Gambia: la cittadina costiera di pescatori è diventata il centro di un problema emergente nella lotta per il predominio tra i pescatori gambiani e le navi commerciali di proprietà straniera che operano nelle acque dell’Africa occidentale. “La situazione della pesca in Gambia è molto, molto fragile ed è in pessime condizioni,” afferma Lamin Jassey, presidente della Gunjur Conservationists and Ecotourism Association. Il gruppo locale si occupa di conservazione marina e promuove politiche migliori per la pesca. I pescatori locali sono indignati per quella che definiscono un’invasione illegale e un sabotaggio da parte dei pescherecci stranieri. Ciò sta provocando conflitti che sfociano sempre più spesso in violenza. “Abbiamo diritto alla pesca perché abbiamo diritto al cibo. La maggioranza dei gambiani, il 99%, dipende dal pesce perché è più economico,” dice Jassey.

Secondo i locali, le navi sono diventate sempre più aggressive da quando l’attuale governo del presidente Adama Barrow è salito al potere dopo la cacciata dell’ex dittatore Yahya Jammeh nel 2017. Proprio in quell’anno il Gambia ha riaperto le sue acque ai pescherecci stranieri. “Stiamo andando dove dovremmo calare le nostre reti. Perché ultimamente, queste barche, tutte, non vanno più al largo,” spiega Salif Ndure. “Una volta, quando calavi una rete qui e tornavi al mattino, ovunque la tirassi su, c’era pesce. Ma da quando questi pescherecci sono arrivati, è diventato un grosso problema per noi pescatori.” I pescatori locali hanno diritti esclusivi di pesca entro nove miglia nautiche dalla costa, ma sostengono che i pescherecci arrivino fino a cinque. Inevitabili, quindi, gli scontri. “Ho visto i pescherecci attraversare fino alle mie reti. Così sono andato da loro per avvertirli di non entrare,” dice ancora Salif. Si tratta di uno dei più di 20 video visionati dall’Associated Press che mostrano confronti tra piccole barche da pesca e grandi pescherecci industriali dal 2023. Le reti spesso vengono tagliate di notte, quando i pescherecci oltrepassano le zone autorizzate.

Le tensioni rischiano di lacerare le comunità di pescatori, mentre la pesca eccessiva per soddisfare i mercati globali minaccia di distruggere i mezzi di sussistenza.

Il governo sta cercando di pattugliare le acque. A luglio, l’esercito gambiano ha annunciato che la marina aveva fermato tre imbarcazioni per violazioni, tra cui pesca senza autorizzazione e uso di attrezzi illegali. A marzo dello scorso anno, unità navali armate hanno sequestrato otto pescherecci stranieri per reati che includevano pesca in aree protette, pesca senza licenza valida, dichiarazioni false delle catture e uso di reti con maglie troppo piccole, che intrappolano pesci al di sotto della misura consentita.

L’Association of Gambia Sailors ora incoraggia i pescatori a documentare in video le presunte violazioni delle navi straniere e gli scontri violenti. “Filmati, non combattete,” dice. La stessa associazione fornisce inoltre i membri locali dell’equipaggio ai pescherecci stranieri, come richiesto dal governo. Negli ultimi due anni, la quota è stata aumentata dal 20% ad almeno il 30%. Il governo gambiano non ha risposto alle domande dell’Associated Press.