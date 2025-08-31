Cina, bilaterale tra Xi Jinping e Narendra Modi

Il leader cinese Xi Jinping ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi domenica a Tianjin, prima dell’apertura di un vertice regionale, segnando un disgelo ufficiale tra le due potenze nucleari. Si tratta della prima visita di Modi in Cina da quando le relazioni tra i due Paesi si sono deteriorate, a seguito degli scontri mortali tra soldati cinesi e indiani lungo il confine nel 2020.

Modi si trova in Cina come parte della partecipazione dell’India all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un gruppo politico, economico e di sicurezza regionale fondato dalla Cina. Nelle sue osservazioni iniziali, Modi ha dichiarato che le relazioni con la Cina si sono mosse in “una direzione significativa”, aggiungendo che c’era “un clima di pace ai confini dopo il disimpegno.”