domenica 31 agosto 2025

Barcellona, caricate con aiuti per Gaza le navi della Global Sumud Flotilla

(LaPresse) Al porto di Barcellona, al Moll de la Fusta, è tutto pronto per la partenza delle circa 20 navi della Global Sumud Flottilla, la più grande missione civile internazionale che tenterà di rompere il blocco navale a Gaza e portare aiuti umanitari nella Striscia via mare. Le imbarcazioni, la maggior parte delle quali a vela, sono state caricate con gli aiuti umanitari, farmaci e cibo, e si sono imbarcati i circa 300 attivisti che a breve partiranno. Centinaia di persone si sono radunate al molo per salutare e incoraggiare gli attivisti con canti, musica e opere d’arte, tra cui una grossa bandiera palestinese fatta con barchette di carta bianche, nere, rosse e verdi.