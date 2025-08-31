31 agosto 1997: muore Lady Diana, vittima di un tragico incidente a Parigi

ll 31 agosto 1997, Lady Diana, insieme al suo compagno Dodi al-Fayed, morì in un incidente automobilistico sotto il tunnel del Ponte de l’Alma a Parigi.

La Mercedes su cui viaggiavano, che sfrecciava ad alta velocità per sfuggire ai paparazzi, si schiantò contro un pilastro della galleria. La principessa di Galles e Dodi persero la vita assieme a Henri Paul, che era alla guida, responsabile della sicurezza dell’Hotel Ritz, di proprietà della famiglia al-Fayed, da dove erano partiti. Trevor Rees-Jones, guardia del corpo di al-Fayed, rimase gravemente ferito.

Sulle cause sono state avanzate numerose ipotesi, anche quella di un omicidio attuato dai servi segreti britannici per conto di membri della famiglia reale: le indagini ufficiali conclusero che l’ex moglie di Re Carlo era deceduta a causa di un incidente automobilistico.