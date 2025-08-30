Record mondiale di traversata del Pacifico a remi: tre fratelli scozzesi ce l'hanno fatta in 139 giorni

Tre fratelli scozzesi hanno stabilito sabato un record mondiale completando la traversata più veloce e senza assistenza dell’intero Oceano Pacifico a remi. Jamie, Ewan e Lachlan Maclean hanno completato il viaggio in 139 giorni, arrivando a Cairns, in Australia. Hanno remato per oltre 9.000 miglia marine senza sosta dal Perù, diventando il primo team a portare a termine l’intera traversata dal Sud America all’Australia.

Il trio di Edimburgo ha affrontato tempeste, mal di mare, infortuni e violenti uragani, incluso uno che ha spazzato Lachlan fuori bordo, raccogliendo oltre 700.000 sterline verso l’obiettivo di 1 milione di sterline destinato a progetti di acqua potabile.

I tre sono entrati nel porto turistico di Cairns Marlin sventolando le bandiere scozzese, australiana e britannica. Ad accoglierli c’erano oltre 50 familiari, sostenitori e fan, inclusa la madre Sheila. Nelle ore precedenti all’arrivo, il fratello maggiore Ewan aveva caricato un video in cui chiamava il porto prima del loro approdo: “Avete pizza e birra? Ripeto, avete pizza e birra? Passo“.

Il precedente record per la traversata più veloce, completa, non assistita e senza sosta del Pacifico era di 160 giorni, stabilito dal vogatore solitario russo Fyodor Konyukhov nel 2014.

