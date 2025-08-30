Gaza, decine di palestinesi in fila per un piatto di riso: le immagini da Deir Al-Balah

Decine di palestinesi in fila a Deir Al-Balah per ricevere del riso cotto da una mensa della carità. Giovedì l’Onu ha dichiarato che 23.000 persone sono state evacuate nell’ultima settimana dalla Striscia di Gaza.

Israele ha definito la città di Gaza una roccaforte di Hamas, sostenendo che una rete di tunnel continua a essere utilizzata da Hamas dopo diverse incursioni su larga scala nella zona. Tel Aviv ha annunciato per la prima volta l’intenzione di ampliare la sua offensiva nella città di Gaza, dove centinaia di migliaia di persone hanno trovato rifugio e stanno soffrendo la fame.

Negli ultimi giorni l’esercito ha intensificato gli attacchi nei quartieri alla periferia della città.