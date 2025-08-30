Francia, auto su pedoni davanti a un bar: un morto e 5 feriti

Un’auto ha investito nella notte un gruppo di pedoni che si trovavano davanti a un bar a Évreux, in Normandia, causando un morto e 5 feriti, due dei quali in condizioni gravi. A raccontare la dinamica il sindaco di Évreux, Guy Lefrand.

“Questa mattina sono stato informato di un grave incidente avvenuto davanti al locale La Winery, in avenue Winston Churchill. È scoppiata una rissa che ha provocato un movimento di folla e un veicolo ha investito diverse persone”, ha riferito in un post su Facebook. “Il bilancio provvisorio è di un morto, due feriti in condizioni critiche e tre feriti in condizioni meno gravi”, ha aggiunto, esprimendo “commozione e profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari”. “La situazione è ora tornata alla normalità. È in corso un’indagine per stabilire le circostanze esatte di questo dramma”, ha concluso.